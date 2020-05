L’eyeliner bianco di Ariana Grande in Rain On Me è già storia del pop

In passato abbiamo avuto le codine di Britney Spears in Baby One More Time, il bustier di Gaultier di Madonna, il fiocco di capelli di Lady Gaga, il reggiseno spara panna spray di Katy Perry e la coda alta di Ariana Grande.

Il mondo del fashion e del beauty si è sempre sposato con quello del puttan pop e proprio ieri la Grande ha lanciato un nuovo trend che è già copiatissimo online: l’eyeliner grafico bianco.

L’artefice dell’eyeliner di Ariana Grande è stato il MUA Michael Anthony, che su Instagram si sta pavoneggiando e non poco per questa ‘trovata’ che è già stata imitata da molte fan della cantante.

L’eyeline grafico visto nel video Rain On Me, Ariana Grande lo sta sfoggiando anche oggi su Instagram.

Insomma, il nuovo must have in fatto di makeup è servito.