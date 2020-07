Fabio Canino messo in difficoltà da un’intervista (evitabile) de Il Messaggero

Fabio Canino oggi è stato intervistato da Ilaria Ravarino de Il Messaggero che gli ha fatto una sfilza di domande che appena le ho lette mi hanno fatto provare un pizzico di imbarazzo.

La giornalista ha infatti cercato in tutti i modi di estrapolare a Canino un outing di qualche personaggio Rai iniziando da una generica domanda “Ci sono così tanti gay in Rai?”, passando per “Donne gay ce ne sono in Rai?” fino alla più esplicita “Per esempio? [in risposta a Canino che aveva detto “Donne gay in Rai? Sì, ce ne sono”].

Ilaria Ravarino ha successivamente fatto nomi e cognomi chiedendo a Canino: “Alberto Matano è gay?”, ma anche in questo caso il giudice di Ballando con le Stelle non ha risposto, limitandosi ad un “Non lo posso certo dire io”.

Gay in Rai, Fabio Canino in difficoltà risponde.

“Dobbiamo scendere a questo squallore, e fare l’elenco degli eterosessuali in Rai? E allora quanti biondi ci sono, quanto portano gli occhiali? Affermazioni come quelle che ho letto in giro sono solo tristi commenti da bar di gente che non ha niente di meglio da fare che cercare 15 secondi di celebrità. Io non me li filo proprio”.

E ancora:

“Gay in Rai? Ci sono, ma tocca a loro dirlo. Uno può aiutare la società a includere, ma poi è il singolo che deve fare i centro metri finali. I gay che vediamo in tv hanno fatto del loro modo di essere un manifesto. Prendere o lasciare. Oppure sono raccomandati. Ecco la vera differenza in Rai: prima a raccomandare erano solo gli etero. Ora lo fanno anche i gay“.

Spero che Il Messaggero prenda le distanze da questa intervista, nonostante l’abbia pubblicata.