Fabio Colloricchio e Nicole si sono traditi: la confessione e il litigio con Francesco Monte

La puntata di ieri di Rivelo è stata davvero ricca di confessioni di Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato. Qualcosa però non torna in quello che hanno detto, perché se lei ha ribadito che tra loro non ci sono mai stati tradimenti, L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato un’altra versione.

“Mi hai chiesto se ci sono stati dei tradimenti. Però adesso voglio parlare. Aiuto a capire perché ho detto che abbiamo passato un inferno. Abbiamo fatto degli sbaglio sia io che lei. Degli sbagli che sono stati dei tradimenti. Ce li siamo confessati e abbiamo deciso di andare avanti. Volevamo recuperare i tradimenti. Ci siamo perdonati come persone, ma la crepa è rimasta. Chi è stato a tradire per primo? Io, ma sono stato anche il primo a scoprire il suo tradimento”.

Fabio Colloricchio e la litigata con Francesco Monte.

“Cosa c’entrava Francesco Monte? Lui e suo fratello mi hanno aiutato a scoprire il tradimento di Nicole. Ho discusso con loro perché mi dicevano di mollarla. Se io tornavo con Nicole non potevo avere rapporti con loro. Francesco e suo fratello mi hanno raccontato addirittura chi era la persona con cui lei mi aveva tradito”.

Alla fine c’avevo visto lungo. Nonostante la Mazzoccato abbia negato…



Coloricchio afferma che si son traditi a vicenda..Nicole afferma che non ci sia stato nessun tradimento #rivelo pic.twitter.com/6VBgJ5X0xE — Anna (@MrsHannigram) December 26, 2019