Fabio Colloricchio presenta all’Italia la sua nuova fidanzata e lancia il singolo Por Un Segundo (VIDEO)

Fabio Colloricchio può considerarsi più che soddisfatto della sua partecipazione a Supervivientes dato che si è classificato terzo rimanendo fino al giorno della finale che si è tenuta dopo 84 giorni di programma.

Fabio all’interno del reality si è anche innamorato dell’ex tronista Violeta Mangrinan che per lui ha addirittura lasciato il fidanzato in diretta televisiva. Ora i due sono a tutti gli effetti una coppia e Colloricchio ne ha approfittato per presentarla ai suoi followers italiani.

“Faccio questa storia (di Instagram, ndr) perché vi dico che non mi sono dimenticato di voi. Sto parlando troppo spagnolo, però penso che lo capiate un po’, io non so neanche più parlare l’italiano bene… E niente! Ho fatto un programma, come sapete, l’Isola qua in Spagna. E’ stato veramente forte perché ho passato tre mesi di fame, sono un po’ barbuto, non so se mi riconoscete. Ho avuto la fortuna di trovare una ragazza stupenda che è lei… Guardate che bella che è, son felicissimo!”.

Ed oltre ad averci presentato Violeta, Fabio ha anche annunciato l’uscita del suo ultimo singolo come una Selvaggia Roma qualsiasi: Por Un Segundo.

La canzone (che trovate infondo al post) l’ho ascoltata e non è brutta come credevo.

Mi sto quasi preoccupando.