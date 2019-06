Fabio Colloricchio a Supervivientes – ecco quanto è dimagrito

Supervivientes – versione spagnola della nostra Isola dei Famosi – ha raggiunto il primo mese di programmazione (saranno in tutto tre, novanta giorni in Honduras a riso e cocco!) e Fabio Colloricchio ha perso molti kg.

Partito single e con grandi speranze, Fabio Colloricchio ha saputo conquistare il cuore degli spagnoli e quello di Violeta Mangrinan, tronista della versione iberica di Uomini e Donne, che ha lasciato in diretta il proprio fidanzato per mettersi con l’udinese. I due la scorsa settimana si sono anche accoppiati fra gli sguardi stupiti dei granchi.

Ovviamente spero che se L’Isola dei Famosi dovesse tornare con una nuova edizione prenda molti spunti da Supervivientes che è 10 spanne sopra sotto ogni aspetto.

L’amore fra Fabio e Violeta è stato immediato ed i media spagnoli hanno messo a paragone la Magnrignan con la Mazzocato. Lo stesso conduttore di Supervivientes ha sottolineato come le due si somiglino molto scatenando ovviamente i commenti degli utenti del web, che hanno preso d’assalto il profilo Instagram dell’italiana che ha così risposto:

“Le persone devono brillare di luce propria e non denigrare gli altri per elevarsi. I paragoni non vanno fatti perché sono poco intelligenti e immaturi”.