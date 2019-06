Fabio Colloricchio incontra a Supervivientes la sua futura suocera, che esclama: “Sei una canaglia!” (VIDEO)

Gli autori di Supervivientes ne sanno una più del diavolo e dopo aver mostrato in diretta nazionale l’amplesso sulla spiaggia fra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan (davanti a dei granchi attoniti), ieri sera hanno avuto la geniale idea di far sbarcare in Honduras le loro mamme.

Ovviamente i due naufraghi non hanno incontrato le proprie madri, bensì le suocere. E se la mamma di Fabio e Violeta si sono scambiate un tenero abbraccio, la mamma della spagnola e Colloricchio hanno avuto un incontro più freddo e la donna gli ha pure dato della canaglia.

¿Qué os ha parecido el encuentro de la madre de Violeta y Fabio? 🔄 Me ha dejado frío

❤️ Me ha encantadohttps://t.co/0FBgMJbayp #SVGala7 pic.twitter.com/XzerQz4SuL — Supervivientes (@Supervivientes) 6 giugno 2019

¿Qué os ha parecido el encuentro de la madre de Fabio y @violetamngr03? 🔄 Me ha dejado frío

❤️ Me ha encantadohttps://t.co/0FBgMJbayp #SVGala7 pic.twitter.com/DZTNnEEMPq — Supervivientes (@Supervivientes) 6 giugno 2019

Fabio Colloricchio dopo un mese di stenti e privazioni si è pure beccato una strigliata da parte della suocera, che a quanto pare non ha gradito i mugolii della figlia sulle cosce dell’italo-argentino.