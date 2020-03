Fabio Colloricchio confessa: “Ho tradito Violeta con una sua amica”

Fabio Colloricchio ospite a Mujere y Hombres y Viceversa (versione iberica del nostrano Uomini e Donne) ha confermato la storia di Violeta Mangrinan ed ha confessato – davanti a tutti – di averla tradita.

“Vengo qui con la testa bassa, so che sono una persona che ha sbagliato. È accaduto otto mesi fa, ma questo non significa che questo sia una cosa meno grave. È una cosa brutta, grave che ho fatto all’inizio di questa relazione e l’unica cosa che mi fa male è che lei debba rivivere questa cosa perché l’avevamo già superata”.

In studio al suo fianco anche Violeta, che lo ha perdonato.

“Fabio mi ha messo le corna quest’estate. È stato con una ragazza, ma sono stati solo un paio di baci. L’ho scoperto e ho deciso di non fare interviste o andare in tv a raccontarlo. Ho preferito tenerlo per me e condividerlo solo con le mie amiche e con la gente che mi vuole bene. Io non ho commercializzato le mie corna”.