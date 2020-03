Fabio Testi ha 3 bombe da lanciare al GF Vip e chiede agli autori quando finirà il programma: la risposta del GF

Momento di confessioni tra Fabio Testi e Antonella Elia. Ieri notte l’attore ha rivelato alla coinquilina che non gli sembra corretto che il Grande Fratello faccia entrare in gioco nuovi concorrenti a reality già avviato.

“Una cosa che non mi piace è che sono entrate tante persone dopo di noi e sono belli freschi. Anche Valeria, con tutto il bene che le voglio, non può competere con noi. Noi siamo qui da due mesi e abbiamo già dato più del 50% del nostro potenziale. Non mi piace questa cosa. Io subito nomino queste persone, via, via. Non accetto questa cosa. Psicologicamente sono più freschi di noi”.

Subito dopo il concorrente ha anche svelato di avere 3 bombe, che vuole sganciare nelle ultime puntate. Proprio per questo motivo Fabio in confessionale ha chiesto al GF quando finirà il programma. Sembra che gli autori abbiano detto a Testi che non c’è ancora una data fissata per la finale.

“Visto che sono stanco e ho delle cose da far uscire, ho chiesto ufficialmente quanto è l’ultima puntata. Io ho delle cartucce da sparare. Ho tre bombe da lanciare e voglio farlo la terzultima puntata, la penultima e l’ultima. Ho detto a loro di dirmi tutto. Mi hanno detto ‘no, ti saprò dire, perché ancora oggi come oggi non c’è una chiusura definitiva. Quando sarà l’ultima puntata te lo dirò e lo diremo anche agli altri concorrenti”.

Queste cosa che ho io va a vantaggio dello spettacolo, ho le mie cartucce pronte e conviene anche a loro che io le spari. Loro molto onestamente mi hanno assicurato che non c’è un giorno fissato per adesso”.

3 bombe? Adesso sono curioso.

Fabio Testi parla dei nuovi arrivati: il video.

Fabio dice che ha 3 cartucce da sparare nelle ultime puntate che lo vedranno protagonista 🔥#GFVIP — Dallas Patricks Club (@VolverickGF) March 1, 2020