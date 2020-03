Fabio Testi la spara grossa su un programma Mediaset: “Eravamo tutti d’accordo”

Fabio Tesi ieri sera ha fatto una gaffe. Patrick ha chiesto al coinquilino se avesse mai partecipato a Scherzi a Parte e se avesse capito o meno che era tutta una messa in scena. L’attore ha risposto che è stato protagonista degli scherzi del noto programma un paio di volte, ma che “era d’accordo”. Che Fabione sia tra i pochi vip ad aver scoperto in anticipo di essere vittima di uno scherzo?

Onestamente non credo alle tesi dei complottisti dei social, anche perché negli anni molti vip hanno rifiutato di far trasmettere i loro scherzi.

“La maggior parte delle vittime accetta sportivamente la sconfitta. – ha dichiarato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 – Però alcuni si sono arrabbiati, altri se la sono legata al dito per molto tempo”.

Adriano Celentano, Giancarlo Giannini, Sandro Ciotti, Claudio Cecchetto, Emma Bonino e Alessandro Benvenuti, questi sono solo alcuni dei personaggi che non hanno gradito i loro scherzi e che non hanno firmato la liberatoria. Quindi mi riesce difficile pensare che i vip recitino un copione.

Che poi basta vedere il terrore di Cristiano Malgioglio nel suo scherzo per capire che (almeno la sua) non era una recita. Queen Malgy ha molti talenti, ma non credo sarebbe in grado di fingere così bene.



Patrick: “Hai Mai partecipato a Scherzi a parte?”

Fabio: “Si un paio di volte”

Patrick: “Ci sei cascato?”

Fabio: “No ero d’accordo”

FABIONE CHE ANCORA UNA VOLTA SFANCULA GLI AUTORI DI UN PROGRAMMA

#GFVIP — crotala (@crotalocrotalo) March 3, 2020

Patrick: “ti hanno mai fatto scherzi Le Iene, Scherzi a Parte…”

Fabio Testi: “scherzi a parte un paio di volte”

Patrick: “ci sei cascato?”

Fabio: “noooo era d’accordo, d’accordo perché lo facevi per… eh!”#GFVIP pic.twitter.com/fyyxHfKYkk — mat (@ahoy_boy98) March 3, 2020