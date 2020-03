Fabio e Violeta con i sintomi del CoronaVirus: “Non ci fanno il tampone” (VIDEO)

Fabio e Violeta temono di avere (o aver avuto) il CoronaVirus: per questo motivo durante l’ultima puntata di Supervivientes hanno deciso di non presentarsi, onde evitare di correre il rischio di contagiare qualcuno.



Accusata dal web di aver inventato tutto per attirare l’attenzione, Violeta ha poi sbottato su Instagram definendo ‘disgustosi e spregevoli’ tali insinuazioni.

“Ho temuto che probabilmente potevamo avere avuto il virus, ho parlato con medici ed infermieri amici di famiglia e mi hanno detto ‘Violeta non ti faranno mai il tampone perché non lo stanno facendo a nessuno, solo a chi ha sintomi gravi o al personale sanitario‘. Quindi non l’ho fatto perché c’è gente che lo necessita molto più di me”.

E ancora:

“Siamo stati [io e Fabio, ndr] tutta la settimana con i sintomi, non avevamo appetito, avevamo un paio di linee di febbre, avevamo dolore al petto nel respirare.. Però sono sintomi lievi e siamo stati fortunati. Sono però sintomi riconducibili al virus e ciò significa che probabilmente lo abbiamo avuto o lo abbiamo. Per questo non sono andata alla puntata di Supervivientes. Loro mi hanno chiesto di andare, ma io non sono andata per precauzione. Io se non vado perdo soldi e non sono così scema da voler perdere soldi per attirare l’attenzione”.