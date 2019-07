Fabio e Violeta si fanno un tatuaggio di coppia, Nicola risponde

Fabio e Violeta sono a tutti gli effetti una coppia e proprio ieri – per suggellare il loro amore – hanno deciso di incidersi sulla pelle un tatuaggio identico: un cuore da cui nasce una palma, in ricordo proprio della location dove tutto è nato, l’Honduras.

I due ex tronisti di Uomini e Donne (lui della versione italiana, lei di quella iberica) in Spagna sono amatissimi complice anche il successo di Supervivientes, che ha toccato il record di edizione più vista della storia.

Per questo motivo quando Fabio e Violeta hanno condiviso con i rispettivi followers il tatuaggio di coppia, molti utenti hanno iniziato a taggare nella foto anche l’ex di lui, Nicole Mazzocato, che su Instagram ha letteralmente sbottato con un post in spagnolo:

“Voglio che smettete di parlare di me e della mia vita e che non inventate cose parlando della mia persona, per favore. Io ora ho un’altra persona nella mia vita e non voglio esser relazionata ad altri. Smettete di chiedermi di parlare del passato perché io non ho niente da dire per rispetto a ciò che sto vivendo ora. Grazie!”.