Fabio Volo contro Ariana Grande, ma poi nega di aver detto quelle frasi

Fabio Volo questa mattina – durante il programma radiofonico Il Volo del Mattino in onda su Radio Deejay – si è scagliato contro Ariana Grande (che aveva inizialmente chiamato Irene), colpevole di essersi vestita troppo provocante nel video 7 Rings rivolto – a suo dire – ad un pubblico di 12enni.

Le frasi sono state riportate dalle più grandi testate giornalistiche (e l’audio del podcast è ancora disponibile su Radio Deejay):

“Ero in palestra, sul tapis roulant, e c’erano i televisori con questi canali di video musicali. A un certo punto c’è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora… Sembra abbia 15 anni, vestita di rosa, tutta sexy. Questa ragazzina è a quattro zampe, in ginocchio, impecorata che muove il culo e fa ‘l’ho visto, mi piace, lo voglio, ce l’ho/lo prendo’. Tutto il videoclip era un richiamo sessuale. Pensa io padre di due femmine, vado a lavoro, faccio le mie cose, mentre una società mi sta imp*ttanando la figlia Poi li vedi lì a 9 / 10 anni su TikTok a fare lo sguardo sexy, ma sei scema? Non si può vedere una ragazzina di 9 / 10 anni fare movimenti sexy.. Ma non è possibile che sia legale, che una per cantare una canzone si metta a quattro zampe, vestita da mig*otta e muova il c*lo facendo “I want it, I got it…”.