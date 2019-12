Fabiola Sciabbarrasi, la vedova di Pino Daniele paparazzata mentre bacia un ex gieffino

Fabiola Sciabbarrasi è stata legata a Pino Daniele per oltre 20 anni. La loro storia però si è chiusa circa un anno prima della morte del cantautore napoletano. Proprio sulla loro relazione la donna ha appena scritto un libro, “Resta l’amore intorno – La mia vita con Pino”, perché nonostante la rottura è sempre rimasta molto legata a suo marito.

A distanza di quasi 5 anni dalla scomparsa dell’artista, Fabiola pare sia pronta a rifarsi una vita. Il settimanale Chi ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti della donna insieme ad un ragazzo in un bar di Napoli. Nelle foto sembra che i due si bacino e il magazine di Alfonso Signorini ha svelato che quello nelle immagini è un volto “noto” della tv. Il ragazzo misterioso in realtà è Luca Di Tolla, uno dei protagonisti del Grande Fratello 12. L’ex gieffino adesso è un noto nutrizionista e collabora con tv2000.

Auguri alla nuova coppia.

Le foto di Fabiola Sciabbarrasi e Luca di Tolla.



“Basta con le ombre scoprite chi era davvero”. Oggi Fabiola Sciabbarrasi racconta su @repubblica il suo libro RESTA L’AMORE INTORNO, scritto con Mapi Danna. pic.twitter.com/2fT8RfSiV4 — Sperling & Kupfer (@Sperling_Kupfer) November 25, 2019