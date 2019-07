Pechino Express, Fabrizio Colica fa coming out e presenta il fidanzato

In occasione del suo 28esimo compleanno, Fabrizio Colica ha fatto coming out presentando ai suoi followers Giacomo Visconti, l’uomo che da circa 7 mesi è il suo nuovo fidanzato.

“Non ho ancora capito se il giorno del compleanno si festeggia la fine dei 28 o l’inizio dei 28. [..].Prendendo tutti quei treni tra Roma e Milano, ho scoperto una bellissima città nel mezzo: Bologna. La stazione penso sia la più scomoda d’Italia, ma è lì che ho incontrato l’uomo più bello del mondo. Ed ho acquisito una certezza. Non che mi piacciono gli uomini; di quello non ne sarò mai certo. Ho capito che quando un’anima è bella, io perdo la testa, mi innamoro sempre di più. Ed è quello che sta succedendo da 7 mesi a questa parte. Giacomo Visconti è arrivato nella mia vita e non ha mai smesso di sorprendermi. Come oggi. Mi sta facendo una sorpresa dopo l’altra da quando è scattata la mezzanotte. Vi auguro anche solo la metà di quello che ho ricevuto quest’anno”.

Fabrizio, insieme a suo fratello Simone, ha partecipato alla scorsa edizione di Pechino Express classificandosi secondo (dopo il ritiro di suo fratello a causa di un infortunio, ha fatto coppia con il rapper Tommy Kuti).

Al post d’auguri di Fabrizio Colica, ha risposto anche Giacomo Visconti:

“Ti merito? Se ci fermassimo a questa domanda, non ci sarebbe nessuno tra questi 7 miliardi che siamo. E allora accetto il dono che il buon Dio mi ha dato. A fatica, che è la fatica di un lavoro che non ha certezze, ma che hai costruito tu con le tue mani, tu che non punti mai il dito contro nessuno, perché realizzi quanto è grande la tua responsabilità. È vero, bisogna sapere cogliere il chairòs, il momento opportuno. Quel momento in cui il talento incontra la fortuna, ma Dio, o chi per lui, non può non aiutare le anime che concorrono a rendere il mondo migliore. Fatica di condividere su un social, che per te è pubblico, una fetta importante di vita privata. Sono molto orgoglioso di chi sei, di come ci sei arrivato e di quello che hai fatto con le tue mani. Dell’educazione che hai ricevuto, della famiglia che lasci e mi sento responsabile con te di quella che stiamo costruendo. Sei buono, onesto, generoso, fragile e per questo uomo. Buon 28esimo compleanno”.