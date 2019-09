Fabrizio Corona in carcere – le prime foto dopo 6 mesi di detenzione

Fabrizio Corona è finito in carcere sei mesi fa, dopo che il magistrato di sorveglianza, Simone Luerti, ha sospeso l’affidamento terapeutico che gli era stato assegnato per curarsi dalla dipendenza psicologica della cocaina.

La decisione del magistrato, che ha costretto i carabinieri a prelevarlo dalla sua abitazione, sarebbero state le plurime violazioni che avrebbe commesso negli ultimi mesi, infrangendo le disposizioni che gli erano state imposte dal Tribunale. Da quando era uscito dal carcere, infatti, Corona era stato ospite in vari programmi televisivi (dove in alcuni non ha dato il meglio di sé) come al Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, ma anche Mattino Cinque, Isola dei Famosi, Verissimo, Live Non è la d’Urso, Non è l’Arena e La Confessione. L’ultima, da Giletti, la sera prima di esser nuovamente incarcerato.

Ora a distanza di sei mesi spuntano le prime immagini di Fabrizio Corona nel carcere di San Vittore, che vedremo integralmente domenica sera durante la seconda puntata di Live Non è la d’Urso, quella dove sarà ospite Matteo Salvini.

Il video è stato girato dalle telecamere del programma ieri, giovedì 19 settembre, in occasione di un torneo di calcio di beneficenza.