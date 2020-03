Fabrizio Corona vs Selvaggia Lucarelli: accusato di non rispettare la quarantena lui attacca la giornalista

Fabrizio Corona ha festeggiato il compleanno insieme a suo figlio Carlos e alla sua ex moglie Nina Moric.

“C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. – ha scritto Fabrizio – C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi”.

Selvaggia Lucarelli ieri sera ha ritwittato un articolo del sito di cui è responsabile, che mostra foto e video pubblicati (e poi cancellati) da Nina Moric, in cui si vede che alla festa di compleanno dell’ex re dei paparazzi c’erano diverse persone.

“Fabrizio Corona passa alle feste di compleanno in casa con amici e parenti. Tutto questo a Milano, dunque nel cuore del focolaio del Coronavirus. Alla faccia della quarantena, dei decreti e del rischio si diffondere il contagio. Un compleanno in famiglia, e non solo, dicevamo. – si legge su TPI News – Ieri sera infatti, ha festeggiato le 46 primavere nella sua nuova casa, in compagnia dell’ex moglie Nina Moric, del loro figlio Carlos Maria e di una serie di altri amici e conoscenti. Il tutto come sempre ripreso e postato nelle storie di Instagram sia da lui stesso che da Nina e altri amici con tanto di tag allo sponsor (uno spumante)”.