Facchinetti parla del suo rapporto con Fedez dopo le molte discussioni: ecco cosa era successo tra i due

Due settimane fa nel programma Vieni da Me Francesco Facchinetti ha ammesso di aver discusso molto in passato con Fedez.

“Con Fedez ho discusso molto, credo che il litigio sia costruttivo.

Oggi però tra i due sembra che le cose vadano bene, sia personalmente che professionalmente, visto che hanno più volte collaborato. A parlare del suo rapporto con il rapper è stato proprio Facchinetti in una serie di stories.

“Il mio rapporto con Fedez è stato un po’ come le montagne russe. Ma, detto questo, è una persona con un talento incredibile e sono contento e felice di poter condividere insieme a lui un po’ del suo percorso. Già collaboriamo su un sacco di cose e in futuro spero di fare sempre più cose con loro. Perché ho un buonissimo rapporto con Federico e con la grande Tatiana (madre di Fedez, ndr)”.

Facchinetti e le discussioni passate con Fedez: la ricostruzione di The King Magazine

“Lite all’ultimo sangue tra Facchinetti e Fedez, che… piange. E pensare che solo poche settimane fa Frances­co Facchinetti, manager artistico dei cantanti della scuola di Amici come gli ex: Stash, Irama, Riki e oggi di Mameli (attualmente con­ corrente di “Amici 18‘), minacciava attraverso le stories su Instagram un nemico invisibile, senza far nomi, ma augurandogli ogni sconfitta, rivolgendogli parole piene di offese e critiche per andargli contro. II nome Facchinetti non lo ha mai fatto, ma nell’ambiente della musica tutti sanno o meglio sapevano chi era l’obiettivo del manag­er dei ragazzi di Amici: ovvero il rapper Fedez. ‘King”per l‘amore della prima volta e senza nessuna possibilità di essere smentiti, spiega che cosa era successo tra Facchinetti e Fedez e che cosa è successo oggi che il marito di Chiara Ferragni è rimasto senza il suo braccio artistico J–Ax. Andiamo con ordine. Fedez, quando era ancora socio di J Ax con Newtopia, aveva in mente di strappare dalla scuderia di Facchinetti Riki Marruzzo. Per convincerlo, Federico invita il pupillo di Facchinetti al suo compleanno, nella suite del “Principe di Savoia’; ma non estende l’invito a Facchinetti. Riki, accetta. Si presenta con un gruppo di amici e durante la serata Fedez affonda il colpo. Apre il suo cellu­lare e mostra al ragazzino i suoi contratti, i suoi guadagni milionari. Prospetta al giovane Riki la possibilità di avere un futuro milionario come il suo. Ma un futuro però lontano da Facchinetti e dentro Newtopia.

II giorno dopo Marcuzzo reclama contro Facchinetti e gli racconta tutto. Da quel momento è guerra tra i due. Come prima mossa Francesco ruba a Fedez il rapper Low Low e subito lo proietta dentro un singolo, andato malissimo, proprio con Riki. Poi sarà una guerra tra i due a suon di furti (Facchinetti, prova a prendere in seguito anche la youtuber Greta Menchi, ndr) e chiacchiere alle spalle.

Fedez, capisce di aver sbagliato e le prova tutte per recuperare un rapporto con Facchinetti. Fa intervenire chiun­que, anche il suo agente del tour Clemente, ma niente. Facchinetti, non vuol sentire…a patto che: Fedez accetti di farsi gestire da lui. Passano mesi, mesi di guerra. Poi succede il patatrac. Fe­dez si separa da J-Ax, Fabio Rovazzie e soprattutto dall’avvocato Kris Magaletti e resta solo.

La sua prima mossa è riallacciare i rapporti con il vecchio amico Emis Killa. Poi il rapper decide di abbassare la cresta e incontra Facchinetti in un hotel di Milano. Niente foto, niente immagini; ma una vittoria secca dell’ex capitano uncino che ottiene le scuse da parte del rapper che orfano di J-Ax, cerca alleati ovunque e trova come suo primo alleato Facchinetti. L’accordo stipulato tra i due non lo conosciamo ma in Sony, casa dis­cografica di Fedez è già arrivata la comunicazione ufficiale: Facchinetti seguirà l’evolversi della car­riera di Fedez orfano di Rovazzi, J-Ax, Ma­galetti. Così il ragazzo che non è stato confermato come giudice da X-Factor il prossimo anno prova a ricostruirsi una carriera… ricominciando da zero. Anche perché le date del suo tour non sono più date da tutto esaurito. Sona gia lontanissimi i tempi di San Siro accanto a J-Ax .”