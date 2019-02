Facchinetti difende Il Volo e si scaglia contro i giornalisti: “Vi prenderei a calci. Idioti, c*glioni, buffoni” (VIDEO)

Questo Festival di Sanremo sembra abbia dato alla testa a troppe persone. Sovranisti, fan di Salvini che gridano al “gomblotto1!!11”, Ultimo che sclera e non si presenta a Domenica In, giornalisti che offendono un ragazzino e adesso Francesco Facchinetti che insulta la sala stampa. Pare che una donna in sala stampa abbia urlato ‘m*rde’ contro Il Volo e l’ex compagno di Alessia Marcuzzi ha scritto:

“Io vi prenderei a calci in culo fino alla fine del mondo: idioti, c*glioni e buffoni”.

Che la signora in questione sia stata maleducata è ovvio, ma reagire parlando di “calci” non è forse peggio?

Io sono davvero senza parole.

Cosa dovrei dire alle decine di fan di Ultimo che in questo momento sui social mi mandano messaggi privati offendendomi e augurandomi le peggiori cose? In certi casi basta rispondere con una risata. Perché ricordiamoci che le offese definiscono chi le fa non chi le riceve.

Fortunatamente c’è ancora chi ragiona e devo precisare che alcune fan di Ultimo mi hanno scritto in maniera educata e civilissima e in un clima così esasperato, questo lo apprezzo davvero tanto.