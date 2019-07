FaceApp, da Tina Cipollari e Gemma Galgani a Follettina Creation: ecco come saranno da anziane le trash star

FaceApp è un’applicazione gratuita che consente agli utenti di modificare il proprio volto con un semplice click e nonostante sia presente sull’Apple Store dal 2016 (!) è tornata di moda solo in questi ultimi giorni grazie al filtro vecchiaia, che cosparge di rughe e macchie le facce dei malcapitati.

In sole 24 ore, infatti, FaceApp è schizzava in vetta alla classifica delle applicazioni più scaricate e moltissimi utenti in tutto il mondo hanno aderito alla #FaceAppChallenge, che consiste nel mostrare pubblicamente una foto di ‘come saremo da anziani’.

E dopo aver visto come saranno da anziane le popparole, ecco anche la versione FaceApp dei personaggi trash del web e della tv, come Follettina Creation, Francesco Nozzolino ed Eliana Michelazzo.

Nella mia personale #FaceAppChallenge Cristiano Malgioglio è diventato Stephanie Forrester, Tina Cipollari la signorina Silvani di Fantozzi, mentre Pamela Perricciolo è la Rose anziana del film Titanic che lancia in mare il Cuore dell’Oceano.





