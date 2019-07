Facebook cancella dei post della pagina di Salvini: “Incitano all’odio”

Che alcuni dei post pubblicati da Matteo Salvini non debbano stare su Facebook lo dicono in molti e forse non hanno tutti i torti.

Stephen Ogongo, giornalista 44enne e fondatore del movimento antirazzista e multiculturale “Cara Italia”, si è rivolto al CEO della compagnia

per segnalare diversi contenuti e pagine che secondo lui violano le norme di Facebook.

“Chiedo di chiudere le pagine di Salvini e della Lega e applicare le proprie politiche contro il razzismo e l’incitamento all’odio. Queste pagine – dichiara Ogongo – sono diventate luoghi di ritrovo virtuale per le persone che portano avanti apertamente discorsi sessisti, razzisti e di odio nei confronti degli immigrati, dei rifugiati, dei Rom, delle Ong e dei volontari che salvano le persone in mare”.

Oggi a quanto pare Facebook ha rimosso alcuni post della pagina di Matteo Salvini.

“Lo dicevamo da molto tempo – ha affermato Ogongo all’agenzia Dire -: le pagine della Lega e di Matteo Salvini sono mezzi di propagazione dell’odio, e finalmente Facebook ha ammesso di aver trovato sulla pagina della Lega alcuni contenuti che violano i loro standard della community”.

Quanto mi dispiace.



Date un’occhiata: Facebook avrebbe rimosso un post del Ministro dell’Interno italiano. Simpatie o antipatie a parte, abbiamo un social network che, in sostanza, avrebbe detto a un esponente del governo di un paese “tu parli quando voglio io”. Se ne sapete qualcosa, contattateci. https://t.co/Ir00KHVa1H — Paolo Attivissimo (@disinformatico) July 29, 2019

Facebook censura Salvini e la banda @Iumorisi ….incitano all’odio. pic.twitter.com/1CB82BIWq9 — andrea facchini 🇪🇺 #facciamorete (@andreafacchini1) July 29, 2019

Per la prima volta Facebook rimuove i post della Lega e di Salvini.

È finita la pacchia. — dalia anfossi # facciamorete (@DaliaDaliaanfo) July 27, 2019

Fonte: Giornalettismo