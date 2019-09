Un noto sito di gossip americano ha lanciato uno scoop. Secondo una loro fonte, un famoso attore cinematografico e televisivo sta per fare coming out. Per fare la sua grande rivelazione la star sta aspettando la fine delle registrazioni di un film di cui è uno dei protagonisti.

“Ci sono state alcune speculazioni sulla sessualità di questo noto attore televisivo e cinematografico. Quello che si è stato riferito è che presto farà coming out. Una fonte ci ha detto: ‘Ha ottenuto un ruolo importante, il primo del suo genere. Lui sta aspettando che questo film venga registrato, prima di fare la sua grande rivelazione. Non è autorizzato a dire nulla prima.’ Il film avrà un cast di stelle, ma abbiamo la sensazione che sarà lui a rubare i titoli quando si dichiarerà”.

Secondo gli utenti di DataLounge potrebbe essere Richard Madden (da mesi i fan credono che abbia una relazione con Brandon Flynn della serie ’13’), ma ha poco senso fare dei nomi, aspettiamo questo coming out.

Fonte: Cocktails and cocktalk