Fan incontra Holly Marie Combs impazzisce e collassa a terra

Avete presente le reazioni pacate e sobrie delle directioner durante i concerti degli One Direction? Bene, sono nulla a confronto di quella che vedrete in questo articolo. Ieri la youtuber Lovely Peaches durante l’evento Wizard World Comic Con a New Orleans ha incontrato il suo mito, Holly Marie Combs.

La ragazza ha letteralmente dato di matto, ha iniziato ad urlare e si è buttata a terra. L’attrice di Streghe è rimasta pietrificata e dopo lo “show” della sua fan ha detto: “Rilassati, ti voglio bene Peaches“.

Più che una fan davanti al suo idolo sembra il remake de L’Esorcista…



#Charmed actress Holly Marie Combs reacts to a fan going ballistic and collapsing on the floor upon seeing her in person: “Relax. I love you peaches!” pic.twitter.com/uvMtX7arj2 — Pop Crave (@PopCrave) January 5, 2020

Lovely Peaches meeting holly Marie combs pic.twitter.com/4FbraN53mL — Hoeriet (@its_hoeriet) January 4, 2020

peaches meeting her idol holly marie combs is my favorite thing in the world pic.twitter.com/zN7nSsNWFq — sad shelby (@nowdisisliving) January 5, 2020

Lovely Peaches incontra Holly Marie Combs: la live intera.



Holly Marie Combs ha anche accettato di fare una foto con la fan indemoniata.