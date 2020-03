Fan di Lady Gaga si traveste da lei e balla in mezzo al traffico Stupid Love (VIDEO)

Lady Gaga è ufficialmente tornata e la sua Stupid Love sta conquistando piano piano tutti.

Dopo esser stata “suonata” per sbaglio durante il Consiglio Regionale della Regione Liguria, eccola anche per le strade di Santa Monica interpretata dalla performer Aurora Sexton, che l’ha letteralmente ballata in mezzo al traffico.

Fantastica.