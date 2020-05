I fan di Taylor Swift furiosi con il Burger King, ecco perché

Ieri notte l’hashtag #BurgerKingIsOverParty è balzato ai primi posti delle tendenze mondiali di Twitter con ben 50.000 tweet. Ho cercato di indagare, ma quando ho cliccato sull’hashtag sono stato travolto da centinaia di video di band coreane. Dopo essermi fatto una cultura sugli idol ho capito che questa polemica era nata a causa di alcuni fan di Taylor Swift. Ma perché i fan della cantante di Lover ce l’hanno tanto con la nota catena di fast food? Tutto è partito da una semplice battuta pubblicata dall’account del Burger King.

Una Swiftie ha chiesto al BK quale fosse la loro canzone preferita di Taylor Swift e la risposta è stata: “Quella che parla del suo ex” (La Swift è famosa per aver scritto numerosi brani dedicati agli ex). Ovviamente la maggior parte degli Swifties ha risposto in modo ironico al tweet, altri invece non l’hanno presa affatto bene.

A me la Swift piace, ma quella del Burger King era davvero una battuta innocua.

Gli Swifties da ora in poi…



Per tutti quelli che si stanno chiedendo cosa sia successo, ecco qua: #BurgerKingIsOverParty pic.twitter.com/Yw5xIDQO44 — manu⁷🍒 TRUST BELLAMY (@okmaorabasta) May 27, 2020

Rega ma tutta sto drama per sta roba ma prendetevi una camomilla dai.#BurgerKingIsOverParty pic.twitter.com/4BHhJFvavs — Kimicaga (@kimicaga) May 27, 2020

Ma tutto sto casino per questo? ma è una battuta santo cielo, che peso mamma mia, come se fosse la prima volta che si commenta il fatto che taylor ha fatto diverse canzoni sui suoi ex #BurgerKingIsOverParty pic.twitter.com/soTa0ak7z1 — Peps’ safe place☕ TCW🍉 (@pepssafeplace) May 27, 2020

Ah ok il social media manager di Burger King ha osato fare una battuta su Taylor Swift mi dicono dalla regia#BurgerKingIsOverParty pic.twitter.com/YleFNrmI8w — EleonoraVen (@ElenorVen) May 27, 2020