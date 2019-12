Fantaghirò torna in tv per le vacanze di Natale: ecco quando e dove vederla

Non sarebbe un vero Natale senza il ritorno di Fantaghirò. Anche quest’anno Mediaset ci ha accontentati, riesumando Tarabas, Romualdo, la Strega Nera, Darken, Xellesia, Angelica e Fantaghirò.



La miniserie fantasy più amata d’Italia andrà in onda dal 23 dicembre alle 7:30 su Mediaset Extra. Per quanto ami questa serie (e quel manzo di Tarabas), non credo che riuscirò a mettere la sveglia così presto, visto che sono un nottambulo.

La programmazione di Fantaghirò su Mediaset Extra.

Fantaghirò 1 – 23 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 2 – 24 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 3 – 25 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 4 – 26 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 5 – 27 dicembre 0re 7:30