Fantaghirò in tv il pomeriggio di Natale: ecco dove vederla

Come ogni anno Mediaset rispolvera Fantaghirò per le feste. Questa volta però ha riservato alla principessa e Romualdo un orario davvero pessimo, i 5 episodi della favola andranno in onda dal 23 al 27 dicembre la mattina alle 7:20.

Forse anche per accontentare i fan, Mediaset Extra ha deciso di trasmettere ‘La meravigliosa storia di Fantaghirò’ il pomeriggio del 25 dicembre alle 17:30. Non si tratta però del primo capitolo della miniserie, ma di un film di più di 3 ore, ricavato dal montaggio di scene tratte da Fantaghirò, Fantaghirò 2 e Fantaghirò 3.

Pronti a mangiare il panettone guardando quello gnocco di Tarabas?

La Meravigliosa Storia di Fantaghirò: lo spot del 1995.

La programmazione mattutina di Fantaghirò su Mediaset Extra.

Fantaghirò 1 – 23 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 2 – 24 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 3 – 25 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 4 – 26 dicembre ore 7:30

Fantaghirò 5 – 27 dicembre 0re 7:30