Farrah Moan contro Ariana Grande: spunta online un vecchio post (cancellato)

Da quando Ariana Grande ha querelato Forever 21 chiedendo un risarcimento di 10 milioni di dollari accusandolo di essersi ispirato un po’ troppo al suo video 7 Rings, Farrah Moan si è incollata le ciglia finte, ha indossato la parrucca ed ha urlato ‘Ehy, hai accusato Forever 21 di averti copiato, ma tu stessa hai copiato me: dammi parte dei soldi‘.

Ok, non ha letteralmente detto questo, ma la sostanza è la stessa.

Come raccontato da Farrah Moan su Twitter, infatti, lo stilista di Ariana Grande avrebbe ricevuto dal team della cantante una foto della drag queen scattata durante RuPaul’s Drag Race All Stars, con l’incarico di ricreare il medesimo look. Farrah, per creare un po’ di drama, ha anche condiviso una gif animata di Ariana Grande con sopra scritto “Ti piace il mio look? Accidenti, grazie! L’ho appena rubato“, storpiando il ritornello della canzone.

Ariana should give me a cut of that 10M since her team literally sent a pic of me to the designer and paid them to copy my look from as4. (Finally met the designer and got told the Tea) I guess stealing from queer artists for profit is fine tho 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/1smGr8K4G0 — 👑 Farrah Moan (@farrahrized) September 4, 2019

Accusata dai fan della cantante di essere una poraccia in cerca di visibilità, Farrah Moan ha risposto:

“Quando il tuo team fa qualcosa, le colpe ricadono su di te. Non capisco il senso di questa causa, visto che accusano l’azienda di averle rubato l’immagine quando la sua squadra ha fatto la stessa cosa con me. Potete attaccarmi quanto volete ma questo non cambia la realtà delle cose”.

Last thing ima say on this; the main ppl at fault here are her team. If that queen didnt recreate it, they woulda found someone who would. When ur team makes a mistake, it falls on u. Idc what the lawsuit is really about, her legal team is accusing theft of likeness, image, w/e – — 👑 Farrah Moan (@farrahrized) September 5, 2019

I fan di Ariana Grande però non si son dati per vinti ed hanno ritrovato un vecchio post di Farrah Moan (datato 18 gennaio, il giorno dopo l’uscita del video di 7 Rings) in cui dice che sarebbe ‘letteralmente morta’ se davvero il team di Ariana avesse preso ispirazione da lei per il concept del video.



Altri, invece, hanno sottolineato che in realtà Ariana Grande non avrebbe copiato niente a Farrah Moan, dato che lei stessa aveva usato un abito simile anni prima.