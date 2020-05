Oggi inizia la fase 2: ecco i programmi tv che torneranno in onda

Oggi, lunedì 4 maggio, è ufficialmente iniziata la fase 2 del lockdown e molte attività sono tornate operative. Fra queste anche molte trasmissioni televisive, che tornano così in onda dopo il blocco delle scorse settimane.

La prima a ripartire è Mattino Cinque che tornerà nella sua versione classica con gli aggiornamenti giornalistici di Francesco Vecchi e quelli dedicati all’intrattenimento di Federica Panicucci, che ha così gioito via Instagram: “Pronti per la fase due? Io sì! Vi aspetto a Mattino Cinque, #nevergiveup“.

Anche nel primo pomeriggio tornano due tramissioni amatissime: Vieni da Me con Caterina Balivo e la versione classica di Uomini e Donne con Maria De Filippi, che archivia così per sempre l’esperimento (flop) delle chat con Gemma Galgani e Giovanna Abate, chiusa l’ultima puntata al 9% di share. Per questo motivo La Vita In Diretta torna alla sua collocazione naturale.

Modifiche anche nel pre-serale: su Rai Uno tornerà Flavio Insinna con un torneo speciale de L’Eredità, mentre su Canale Cinque torneranno le puntate inedite di Avanti un Altro che sono state tuttavia registrate mesi fa, prima della pandemia. Le famose puntate che Mediaset aveva deciso di mettere in pausa (mandando in onda al loro posto delle repliche) facendo molto arrabbiare Paolo Bonolis che aveva commentato con un lungo post su Instagram.