Federica Panicucci commenta lo scontro tra Barbara d’Urso e il fidanzato di Antonella Elia

Durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso Pietro Delle Piane ha provocato Barbara tirando in ballo la sorella della conduttrice. Carmelita dopo aver cercato di confrontarsi con il suo ospite (che continuava ad urlare) ha dovuto chiudere il microfono del compagno di Antonella Elia. Stamani a Mattino 5 Federica Panicucci ha mostrato la clip dello scontro televisivo e ha commentato quanto successo la sera prima. La Pany ha preso le parti della sua collega e ha detto che Barbarella ha fatto bene a salutare Pietro in quel modo.

“E posso dirlo? Bravissima Barbara. Ha fatto stra bene a fare così”.

Lo sfogo di Barbara.

“Prima di tutto ti dico che chiamo ‘casa mia’ le mie trasmissioni perché ci metto l’anima e le considero casa mia. Però quando vai a casa mia o di chiunque altro, cerca di essere meno arrogante e cafone. Magari non interrompermi. Sei una persona poco educata. Non urlare, non costringermi a spegnerti il microfono.

Ok, spegnetegli il microfono. Scusatemi, non è mia abitudine farlo. Mi ha costretto a farlo. Volevo consigliare al signor attore, di non attaccare gli altri. Inoltre gli dico di non permettersi mai più di raccontare miei fatti privati. Cose mie, di mia sorella e di casa mia per fare il simpaticone. Detto questo, lo saluto caramente. Come si dice? Salutame a soreta”.