Federica Panicucci fa una gaffe trash a Mattino 5 e chiede scusa

Ieri Federica Panicucci ci ha regalato una splendida gaffe trash. A Mattino 5 durante la parte dedicata alla cronaca l’argomento principale era quello delle novità sul caso di Massimo Bossetti e la possibile revisione del processo.

In studio erano presenti Carmelo Abbate, Giangavino Sulas e Giorgio Sturlese Tosi, che hanno iniziato a discutere abbastanza vivacemente. Abbate rivolgendosi a Sulas ha detto: “Parole che volano, come la consulenza del genetista Capra, che non presenterà mai una consulenza scritta”.

Federica è intervenuta immediatamente bloccando il suo ospite: “Carmelo, ti prego di non offendere nessuno. Perché ovviamente non si fa”

Il giornalista ha però spiegato che “Capra” non era un insulto rivolto al genetista, ma il cognome dell’uomo: “Ma non sto offendendo nessuno. Il genetista consulente della difesa, Capra“.

La Pany ha quindi chiesto scusa per la gaffe: “Oddio, no. Tu ci credi che io non avevo capito?! Scusami. Mi devo scusare. Pensavo che tu lo stessi offendendo e invece si chiama davvero così. Chiedo scusa“.

Federica che ferma la discussione per un “capra”, si vede che non è abituata ad avere in studio Sgarbi.



Federica Panicucci e la gaffe a Mattino 5: il video.

“Carmelo ti prego di non offendere nessuno…” pic.twitter.com/NVmoig7y2T — lallero (@see_lallero) December 3, 2019