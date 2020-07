Federica Sciarelli voleva lasciare Chi L’ha Visto: la confessione della conduttrice

Qualche mese fa ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale Federica Sciarelli avrebbe lasciato la conduzione di Chi L’Ha Visto. Sui social in molti non hanno creduto alla notizia e l’hanno bollata come fake news. In realtà qualcosa di vero c’era e a confermarlo è stata la diretta interessata in un’intervista concessa a La Stampa.

La Sciary ha confessato che avrebbe voluto prendersi una pausa del suo storico programma, ma che l’azienda le ha chiesto di restare.

“Avevo chiesto di lasciare ma l’azienda e tutti i direttori mi hanno chiesto di resistere e ho accettato. Sono una spugna, prendo il dolore degli altri e cerco di trasformarlo in rabbia civile. Però questo è un programma che ti porti addosso e alla fine ne risenti. Amo Chi l’ha visto perché mi fa sentire utile, ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po’… Non è stato difficile convincermi, sono fiera del nostro lavoro. Siamo un servizio pubblico attivo sette giorni su sette”.

Saranno felici tutti i Chilhavisters.

Stavo guardando il tg3regionale e improvvisamente appare Federica Sciarelli! Sta sera c’è #chilhavisto Almeno 1 gioia! — AuntMillycent (@Manto004) July 15, 2020

Sarà il rosso, saranno i capelli ma io trovo la Sciarelli sempre più bella.. #chilhavisto — miry (@miridesant) July 15, 2020

Ma voi non sognate un’Italia in cui Federica Sciarelli sia presidente della repubblica???? ❤️❤️ #chilhavisto — 🤦🏻‍♀️Lavinia📺 (@Lavinia830) July 15, 2020

Federica Sciarelli aveva già lasciato intendere di avere bisogno di novità in un’intervista rilasciata a intimità.