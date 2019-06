Federica Sciarelli finalmente confessa come mai ha invitato Pamela Prati a Chi l’ha Visto

Quando Federica Sciarelli ha annunciato che Pamela Prati sarebbe stata ospite a Chi l’ha Visto? è scattato il caos. In realtà la showgirl è stata in trasmissione senza dire mezza parola, lasciando a bocca asciutta chi sperava in qualche scenata trash.

Adesso la conduttrice del programma Rai ha spiegato a Il Fatto Quotidiano come mai ha voluto la cantante della storica hit Menealo nel suo programma.

“L’ invito in trasmissione di Pamela Prati è stato una provocazione. L’ obiettivo era di far emergere un dramma che trattiamo da tre anni, quello delle ‘truffe romantiche’ o ‘truffe affettive’, che purtroppo non hanno ancora ottenuto l’attenzione necessaria come per altri casi trattati da Chi l’ ha visto?; è una piaga sottovalutata.

È scattata la censura preventiva, hanno giudicato prima della messa in onda. Eppure tutti discettano della vicenda Prati, l’altro giorno ho trovato una battuta pure nella rassegna stampa politica: “Il governo è inesistente come Mark Caltagirone”.

A me è servita per parlare delle nostre donne invisibili. – ha continuato Federica Sciarelli – Mi sono un po’ stupita per la polemica, ho trovato il tutto esagerato e il dibattito surreale. Il mio stupore è verso alcune reazioni e atteggiamenti. Un esempio: il giorno della puntata è stato lo stesso della condanna all’ergastolo per Oseghale, reo di aver ucciso e trucidato Pamela Mastropietro. E Sul nostro sito la maggior parte dei commenti erano sulla Prati, non su Oseghale, con frasi terribili e un odio sociale impressionante.

Sono tre anni che ci occupiamo di queste truffe, ma a differenza di altre nostre battaglie, come il revenge p0rn o l’omicidio stradale, non c’è la giusta attenzione, quasi si sottovaluta, ma sono vicende gravi, pericolose e con la mafia a gestirle.”