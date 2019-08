Federico Fashion Style piange perché derubato, poi mostra i segni: “Mi hanno strappato il Rolex regalato da Valeria Marini” (VIDEO)

Federico Fashion Style è stato derubato in centro a Milano – più precisamente a Corso Como – da un ragazzo che gli ha strappato il Rolex dal polso. Nel tentativo di strappargli l’orologio, il ragazzo ha anche ferito l’imprenditore causandogli qualche graffio sulla mano.

A raccontarlo è stato proprio lui specificando come il tutto sia successo in una frazione di secondo. Al di là delle ferite, dello spavento e del valore economico dell’orologio, Federico Fashion Style si è detto dispiaciuto soprattutto perché si trattava di un regalo che gli era stato fatto da Valeria Marini.

“Ragazzi vi voglio raccontare un fatto accaduto a corso Como #Milano… Un tizio nigeriano si avvicina al mio braccio e nella frazione di un secondo mi strappa il Rolex dal braccio! È durato tutto meno di 10 secondi! Basta guardare l’anello che la croce era bassa e ora è alta pensate il dolore che mi ha fatto… mi è andata anche bene poteva portarmi via il braccio! No comment! Io direi che questa gente debba tornare al proprio paese! Vergogna! #senzaparole oltre la paura anche il valore affettivo dell’orologio! Era un regalo di Valeria Marini al mio compleanno di due anni fa! 😭io chiedo solo giustizia per questa gentaglia che gira! #vergogna”