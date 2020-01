Federico Fashion Style finge di essere etero, ma è gay? Il parrucchiere risponde e fa una precisazione

Il mese scorso Federico Fashion Style in un’intervista rilasciata a Gay.it ha dichiarato di essere corteggiato anche da molti uomini. Il parrucchiere è divertito dalla cosa, ma resta fedelissimo a sua moglie Letizia.

“Piaccio tantissimo. E ricevo proposte da uomini e da donne. Le avances da parte del mondo maschile? La cosa mi diverte! Vuol dire che sono così bello che piaccio a tutti. I vip che non vogliono fare coming out? Rispetto e condivido in pieno. Siamo a pochi giorni dal 2020 e non capisco perché uno debba necessariamente raccontare tutto a tutti. Viva l’amore, le sue mille sfumature, ma anche la libertà di scegliere se parlare, o meno, del proprio privato”.

Sul nuovo numero di Spy Giulio Pasqui ha chiesto al protagonista de Il Salone delle Meraviglie cosa pensa dei rumor che lo vorrebbero ‘segretamente omosessuale’. Federico Fashion Style ha detto di non essere infastidito ed ha ribadito di essere etero e felicemente fidanzato con la sua Letizia.

“Non mi danno fastidio questi gossip, ma sa perché? Io ho sempre avuto una personalità molto eccentrica. Ho sempre indossato vestiti con paillettes e Swarovsky. Il mio lavoro poi nasce come lavoro prettamente femminile. Ma questo non vuol dire niente: non è mica che se ti metti le paillettes sei omosessuale. Nulla contro nessuno, ognuno si veste come vuole ed è dell’orientamento che vuole. Ma io da 12 anni sono fidanzato con una donna, Letizia, e ho anche una meravigliosa bambina che sta per compiere 3 anni. Le spiegazioni semmai le devo dare a loro, non certo agli altri”.