Federico Fashion Style parla della fidanzata e della figlia: “Ecco perché abbiamo fatto l’inseminazione artificiale…”

Oggi Federico Fashion Style è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. Oltre ad aver giocato con Rossella, l’ambasciatrice del pubblico, l’hair stylist di Anzio ha parlato della compagna e di sua figlia Sophie Maelle.

“Ho una figlia, Sophie Maelle. Il nome mi è venuto in mente pensando ad una principessa. La mia piccola è bellissima, uguale al padre. Comunque non mi sposo. Ma chi se sposa?! Io so sempre fuori, viaggio, il matrimonio è troppo impegnativo. Io avevo un sogno di avere una bambina. Valeria Marini è stata molto presente fino dall’inizio e quindi è stata la madrina. Quindi siamo parenti? Come si dice? Co? Par? Compari? Valeria voleva che chiamassi la bambina ‘Stella’. Io le ho detto ‘Valè ti voglio bene, ma no'”.

“Io sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani. Ho sofferto molto per averla, sa? Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”.