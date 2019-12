Federico Fashion Style: “Non sono gay, ma anche i maschi ci provano con me, vuol dire che sono così bello che piaccio a tutti”

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi Federico Fashion Style ha rivelato di ricevere avances sia da uomini, che da donne. Pare anche che per questo motivo la sua fidanzata sia molto gelosa.

“Piaccio tantissimo. E ricevo proposte da uomini e da donne. Ormai Letizia ci ha fatto l’abitudine, all’inizio era gelosa, le dicevo: ‘Letì, ma a te che te frega? Io sono carino con tutte, ma poi la sera torno da te’. Non sono sposato, sono fidanzato con Letizia da 12 anni e abbiamo una bimba che si chiama Sophie Maelle. Non sono gay, ho una figlia e una compagna. Non significa che se sei vestito così sei gay o perché sei parrucchiere o stilista”.