Federico Fashion Style: “Ho avuto qualche tentazione con tutte queste belle ragazze che frequentano il mio salone”

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, ieri pomeriggio è stato intervistato via Instagram dalla pagina del settimanale Chi.

Il noto imprenditore e parrucchiere ha svelato che le sue clienti famose con i capelli più belli sono Valeria Marini (“non ha neanche un capello bianco”), Pamela Prati (“i capelli sono tutti suoi”) e Sabrina Ferilli (“anche lei fa parte di una generazione di donne meravigliose!”).

“Valeria non ha un capello bianco, li ha bellissimi, li cura, li protegge.. Anche Pamela Prati ha dei capelli bellissimi, sono tutti suoi. Così come Sabrina Ferilli.. Bellissima anche lei, una generazione di donne meravigliosa!”

A domanda diretta “Tu non hai mai avuto tentazioni nel tuo salone con tutte queste belle ragazze?“, Federico Fashion Style ha risposto:

“Beh sicuramente un po’ di tentazione l’ho avuta, ma ora ho una famiglia ed una bambina quindi bisogna stare al posto proprio. I clienti comunque sono intoccabili, non mescolo lavoro e sentimenti: è giusto così. Poi adesso ho una famiglia ed una bambina quindi così”.

Ecco il video:

Insomma, gli occhi son fatti per guardare e Federico Fashion Style non disdegna la bellezza femminile, ma a tutto c’è un limite ed ora ha attenzioni solo per sua compagna.