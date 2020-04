Federico Fashion Style ha violato la quarantena per colpa di Valeria Marini? Lui sbotta e lancia una frecciatina

Federico Fashion Style e Valeria Marini sono amici da anni (lei è stata addirittura la madrina di battesimo di sua figlia) e proprio ieri pomeriggio, in occasione della puntata di Live Non è la d’Urso che l’ha vista ospite, Valeria ha pubblicato un video in compagnia di Federico.

A questo punto una nota pagina gossippara di Instagram ha caricato il video parlando di violazione della quarantena per Federico Fashion Style, che ha così risposto:

“Magari potevo uscire di casa per andare a fare i capelli a Valeria Marini, quello è un video d’archivio mica c’è scritto che è stato fatto oggi”.

Ma Federico Fashion Style ha dato il meglio di sé solo in un secondo momento, quando ha sbottato su Instagram contro una persona “tu sai chi” che mesi fa faceva i complimenti a Valeria Marini ed ora non più.

“E’ stato postato un video di Valeria Marini ed una pagina ha scritto ‘Federico ha raggiunto Valeria‘ e tutti voi avete creduto, ma non è assolutamente vero perché io oggi sono stato in piscina, ma va beh, tutto chiarito […] Tra i commenti del post c’è una persona che quando Valeria era nella casa (del Grande Fratello, ndr) metteva i cuori e faceva i complimenti, dicendo ‘sei stupenda..’ e poi? Commenti negativi! Sotto al post! Ragazzi, coerenza! Coerenza! Coerenza! Lo sai che ce l’ho con te! Coerenza!”.

Federico Fashion Style risponde alle accuse del web e lancia una frecciatina ad un personaggio (famoso?) pic.twitter.com/C70FsDIQKh — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) April 26, 2020



Con chi ce l’ha?

Ecco il post: