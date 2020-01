Federico Rossi attacca Antonio Zequila per difendere Paola Di Benedetto: “Ti commenti da solo er mutanda!”

Federico Rossi ieri sera ha assistito alla diretta del Grande Fratello Vip e proprio come un telespettatore normale ha commentato su Twitter la prova di burlesque che stavano facendo le ragazze in quel preciso momento.

Fra le protagoniste dello spogliarello c’è stata anche Paola Di Benedetto che ha ammiccato a qualche posa provocante senza togliersi nulla (al contrario di altre ragazze che sono rimaste in lingerie). Questo ha provocato una reazione negativa ad Antonio Zequila che – chiamato a dare un voto ad ogni singola esibizione – ha penalizzato l’ex naufraga proprio perché “troppo vestita”.

“A Paola dò zero, che caz*o me ne frega, non si è spogliata”.

La battuta non è piaciuta a Federico Rossi che su Twitter ha così commentato:

“Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ‘punteggio sopra lo zero’? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci. ‘Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli’. Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda”.

A quanto è quotato l’ingresso di Fede nella casa?

