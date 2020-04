Federico Rossi attacca Fernanda Lessa: “Sono allibito! Ti piacerebbe essere come Paola…”

Ieri sera durante una diretta con Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa ha fatto uno scivolone e ha dato della ‘grassa’ a Paola Di Benedetto. I commenti della modella brasiliana hanno scatenato una polemica sui social e Fernanda è stata accusata di aver fatto body shaming. Poche ore dopo la live incriminata è intervenuto anche Federico Rossi, che su Twitter ha difeso la sua fidanzata e ha attaccato la Lessa.

“Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire.. Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) “grassa” ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo Grande Fratello Vip?”