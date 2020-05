Federico Rossi si confessa e parla della sua depressione: “Ho cominciato a bere più del dovuto”

Lo scorso febbraio Benji e Fede con un video pubblicato sui social hanno annunciato il loro imminente scioglimento. Federico Rossi ha anche promesso che nel libro ‘Naked’ avremmo letto cose che il duo ci ha tenuto nascoste per anni.

La promessa è stata mantenuta? Pare proprio di sì, perché il libro esce domani, ma oggi il fidanzato di Paola Di Benedetto ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha fatto delle confessioni sulla sua vita privata. Lontano dal palco e dall’affetto dei fan, Fede ha attraversato periodi molto complicati ed ha anche lottato contro la depressione.

“Cosa è stato più difficile rivelare in Naked? Quando parlo della depressione, delle crisi che ho avuto, e poi quando racconto della smisurata foga successiva che mi ha fatto andare oltre.

Nel libro dico ‘Ho cominciato a bere più del dovuto, non ero più lucido. Bevevo, ero euforico‘. Spiego questo passaggio del libro. Quando esci da un periodo di disagio dove sei stato giù a livello psicologico, è un po’ come se iniziassi a correre sull’asfalto dopo che hai arrancato per lungo tempo sulla sabbia. Sei in grado di correre sempre più forte finché non ti scontri con una realtà che ti scappa dalle mani. A me è successo. Sono sprofondato.

Sono convinto che se non avessi avuto “Benji e Fede”, se non fosse stato il periodo più bello della nostra carriera, forse sarei crollato del tutto”.