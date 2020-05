Federico Rossi ha violato la quarantena per andare da Paola Di Benedetto? Parla il cantante

Federico Rossi è stato accusato di aver violato la quarantena ed essere scappato da Modena per andare a casa di Paola Di Benedetto in veneto. Ma come è nato questo rumor? Un account Instagram ha pubblicato i video saluti del cantante e sullo sfondo era visibile una foto, la stessa che ha appesa al muro di camera sua anche la vincitrice del GF Vip. A parte questa clip caricata da ‘Pollinolandia’, Federico nelle sue storie Instagram è sempre apparso a casa sua. Il cantante quindi si è fatto due ore di macchina all’andata per vedere la fidanzata e due al ritorno, rischiando di beccare i posti di blocco? Pare di no, il filmato dei saluti pare sia vecchio e in una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia Federico Rossi ha detto che sta passando la quarantena con la famiglia, ma che non vede l’ora di riabbracciare Paola.

“La mancanza di Paola. Non ci vediamo da più di tre mesi: prima il Grande Fratello Vip, poi la quarantena. Posso sentirla solo in videochiamata. Non so se tenermi i discorsi più belli per quando la incontrerò di persona. La prima cosa che farò appena finirà la quarantena? Andrò a trovare la mia ragazza”.

Pensare che sul web c’è anche qualcuno che pensa che io sia amico di Paola e che abbia cercato di coprire questa presunta fuga d’amore.



Vabbè quindi Federico sarebbe andato a casa di Paola violando la quarantena per fare un video per una pagina in camera sua e poi è tornato a casa sua?#GFVIP — g i u l i a (@giul91) April 29, 2020

@BITCHYFit farai un articolo sulla tua amica Paola e Federico che violano la quarantena? pic.twitter.com/eek6rGuTjq — Ela 🐍🍸 (@Elaman58) April 29, 2020