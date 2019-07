Federico Rossi ha tradito Paola Di Benedetto con una ragazza famosa – ecco da chi ha avuto la conferma lei

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati e il cantante due settimane fa le ha scritto una dedica.

“Ho perso parte di me, forse la più importante. Da una parte la mia corsa finisce qui chissà. Magari un giorno tornerò più veloce che mai. Non ho mai conosciuto una persona come te, avrei voluto conoscerla ancor di più sai. La frase che dicono tutti no. Che il valore di qualcosa lo tangi davvero solo quando viene perduto. Beh, non è proprio così. Il tuo valore l’ho riconosciuto dal primo sguardo un anno fa.

Ora so che c’è una stella in più nel mio taschino. – ha continuato Federico Rossi – Una stella che però, per me, non smetterà mai di brillare. E allora brilla come solo tu sai fare. Ti voglio bene. Tuo per sempre. Fede.”