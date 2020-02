Fedez e Chiara Ferragni (ancora) polemici col pizzaiolo di Caserta

Non sembra placarsi la polemica sulla pizzeria di Caserta alimentata quest’oggi da alcune frecciatine di Fedez e Chiara Ferragni rivolte proprio a Francesco Martucci, il pizzaiolo casertano che ieri ha riportato sul proprio profilo Facebook quella che sembrava essere una conversazione telefonica con la Ferragni.

Sembrava, infatti, perché come riportato dall’imprenditore qualche ora dopo, quella telefonata sarebbe stata organizzata da qualcuna che voleva fargli uno scherzo spacciandosi proprio per Chiara Ferragni.

“Visto il clamore suscitato, ho ritenuto di dover approfondire la vicenda ed ho appurato da fonte diretta che la telefonata di cui tanto si sta parlando sulla stampa non è stata effettuata né dalla signora Ferragni né da nessuno del suo staff. Non era mia intenzione trarre vantaggi pubblicitari – di cui non ho certo bisogno – da quello che è risultato essere uno scherzo, per giunta di cattivo gusto”.