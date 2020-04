Fedez e Chiara Ferragni contattano la Polizia Postale per un motivo gravissimo

In questi giorni su Twitter qualcuno ha fatto scoppiare un vero scandalo, mostrando quello che accade in alcuni gruppi di Telegram. Pare infatti che su l noto servizio di messaggistica ci siano almeno 2 gruppi con circa 40/50.000 utenti che si scambiano materiale privato di ragazze ignare finire in queste chat. Gli screen che circolano fanno gelare il sangue, c’è chi incita allo stupr0, chi si vendica della ex e chi cerca foto di ragazzine minorenni, ma anche chi pubblica immagini di vip. Una delle donne famose prese di mira dagli uomini che frequentano questi 2/3 gruppi pare sia Chiara Ferragni e infatti molti fan di Fedez hanno avvisato i Ferragnez di quello che sta accadendo. Il rapper milanese ha deciso di fare la cosa giusta ed ha contattato la Polizia Postale.

Pensare che una volta andava di moda scopare pic.twitter.com/N2RkUToSrS — Fedez (@Fedez) April 3, 2020

Stiamo contattando la polizia postale, grazie della segnalazione ragazzi ❤️ — Fedez (@Fedez) April 3, 2020

La mia stima per Fedez sta aumentando ogni giorno di più. È stato il primo a lanciare insieme a Chiara Ferragni la raccolta fondi per il #Covid_19 e ora a denunciare sti maniaci di #telegram. Sei un Grande uomo, grande marito e grande padre pic.twitter.com/rDMZEkF7vI — ibtissam Haddada (@IbtyHaddada) April 3, 2020

Anche Cathy La Torre ha fatto la sua parte.