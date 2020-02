Fedez polemico con uno YouTuber a causa del CoronaVirus

Fedez ieri ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha polemizzato su un non ben definito personaggio che ha fatto “una foto in Piazza del Duomo in tenuta antivirus“.

“Ma il senso di farvi le foto in Piazza del Duomo in tenuta antivirus? Non riesco a coglierne l’ironia e la necessità. Sono io che sto invecchiando, non fateci caso”.

Ovviamente i fan del rapper hanno subito capito di chi stava parlando: Sascha Burci, YouTuber da 2 milioni di followers su Instagram.

Sascha, infatti, poche ore prima aveva pubblicato su Instagram uno scatto fotografico che lo ritraeva con la divisa antivirus in Piazza Duomo a Milano.

“Anche con il corona virus in giro devo comunque attenermi ad essere il più bello della fashion week! PS: Tengo a chiarire (anche se era molto semplice capirlo) che la foto è per ironizzare su tutto questo allarmismo, non contro il virus. Ho fatto un sacco di stories dove ho detto di prendere le giuste precauzioni e di informarsi bene, di non chiudervi in casa dopo aver razziato un supermercato, di ragionare con il cervello, di non fare razzismo gratuito o di andare in panico. Bisogna aver paura dell’ignoranza delle persone, non del virus”.

Solo dopo – notando i post di Fedez – ha replicato:

“Visto che c’è qualcuno che sta parlando della mia foto in Duomo e molto probabilmente non segue le mie storie o non mi conosce bene, volevo farvi sapere che la foto non è stata fatta per ironizzare sul Virus. Ma per il tanto allarmismo che c’è dietro. Ho pubblicato un sacco di Stories in questi giorni dove vi dicevo di prendere precauzioni, ma non andare troppo in panico. Di usare il cervello. Informarvi bene e non praticare razzismo. Conosco chi mi segue. So che in un momento così avrei potuto strapparvi un sorriso”.

FONTE | Webboh.it