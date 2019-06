Fedez a processo per diffamazione, dovrà presentarsi in tribunale

Fedez è stato denunciato da Chiara Giannini e finirà a processo per diffamazione. Il procuratore di Livorno, Giuseppe Rizzo, ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio e Fedez dovrà per questo comparire in Tribunale il prossimo 5 dicembre, data in cui è stata fissata la prima udienza del processo.

La Giannini ha denunciato Fedez per diffamazione perché quest’ultimo le avrebbe dato della ‘giornalaia‘ con tono dispregiativo. La donna, infatti, è una giornalista nonché autrice del libro-intervista a Matteo Salvini.

Il rapper avrebbe anche scritto nei suoi confronti “giornalista di Libero dall’inviato di guerra ai finti scoop da Novella 2000 su di me. Brutta fine eh?” e accusandola di aver pubblicato un articolo completamente fasullo su di lui, affermando che “in seguito alle contestazioni lei si sarebbe cancellata dai social network non avendo argomentazioni e facendosi difendere da Salvini”.

Il fatto risalirebbe a dicembre del 2015 (ve ne parlai anche all’epoca) quando la Giannini accusò Fedez di aver cantato in playback alla Capannina di Viareggio, facendolo molto arrabbiare. A finire sotto accusa il titolo usato dal quotidiano Libero “Fedez arriva in ritardo, canta 5 brani in playback e se ne va. E i fan s’infuriano“.