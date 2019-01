Fedez e l’assurda frase su Feltri: “Apprezzo il suo coraggio di dare del fr**io o neg** a chi vuole”

Apro Vanity Fair, arrivo all’intervista rilasciata da Fedez e leggo:“Vittorio Feltri è forse la persona più libera del mondo, riesce a utilizzare al meglio quel suo modo di esprimersi così politicamente scorretto, ma allo stesso tempo non viene mai crocefisso a livello mediatico. Non è che sono d’accordo con ciò che dice, però apprezzo il coraggio di andare in tv e dare del neg*o e del fr**io a chi vuole”.

Come me, altre migliaia di persone sui social sono rimaste senza parole per quello che ha detto Fedez.

Fedez che confonde l’arroganza, la strafottenza, l’impunità di Feltri con il coraggio: “continuiamo così, facciamoci del male” (cit.) — Syd (@Sydilvizioso) 25 gennaio 2019

Fedez che confonde l’arroganza, la strafottenza, l’impunità di Feltri con il coraggio: “continuiamo così, facciamoci del male” (cit.) — Syd (@Sydilvizioso) 25 gennaio 2019

E per aprire gli occhi su chi sia davvero #Fedez avevate davvero bisogno di queste sue dichiarazioni su Feltri? — 🦙 (@piucheperfetto) 24 gennaio 2019

Che mossa geniale questa intervista con elogio a Feltri il giorno prima dell’uscita dell’album! Chapeau a Fedez immagino che il suo reparto marketing stia stappando Cristal — Flavia Sileo (@_flavinsky) 24 gennaio 2019

Le parole di #Fedez a proposito del coraggio di #Feltri sono di una vergognosa e incommentabile ignoranza. Non riesco a credere che nel mio paese debba leggere quelle parole su una rivista. Vergogna anche a #VanityFair di aver pubblicato quella frase senza censura. — Axer (@whoisaxer) 24 gennaio 2019

@Fedez Ma che cavolo dici di Feltri? Ti sei bevuto il cervello? — antonella (@antoM0u) 24 gennaio 2019

Fortunatamente il rapper ha subito rettificato la risposta data su Vanity Fair: “Il mio non é in alcun modo un attestato di stima nei confronti di Feltri, mi rendo conto che la forma con cui é stata riportata la mia risposta si presti a queste interpretazioni. Me ne dispiaccio perché la mia asserzione era proprio in senso opposto”.

Il mio non é in alcun modo un attestato di stima nei confronti di Feltri, mi rendo conto che la forma con cui é stata riportata la mia risposta si presti a queste interpretazioni. Me ne dispiaccio perché la mia asserzione era proprio in senso opposto — Fedez (@Fedez) 24 gennaio 2019

Fede, io credo che le parole sbagliate siano “apprezzo” e “coraggio”. Quando Feltri vomita frasi che contengono i suoi soliti discorsi su “fr**i” e “neg**” non c’è niente da apprezzare, ma soprattutto quello non è coraggio, ma è maleducazione, discriminazione, arroganza, mancanza di rispetto e volgarità. La stessa volgarità e maleducazione degli hater che offendono te e la tua famiglia sui social e che da sempre (giustamente) attacchi.

Non ti voglio rubare altro tempo Fede, ma la riprova che questa non è “libertà”, “coraggio” o roba da “apprezzare” è questa…



Una cosa è certa: Feltri ha APPREZZATO il CORAGGIO di Fedez…