Fedez e Chiara Ferragni usano profili fake per difendersi? La verità su 63Camilla e Vittorio Violini

Il 2020 è iniziato nel trash più assoluto e dopo aver visto il Papa litigare con una fedele, ecco ora un nuovo dramma che ha come protagonisti Fedez e Chiara Ferragni, che sono stati accusati dal web di gestire dei profili falsi sui social.

Tutto è nato da una foto pubblicata su Instagram da Chiara Ferragni, in cui si vede Leone giocare con un iPad. Nella foto incriminata l’iPad è aperto in un file di Note, dove erano scritti i dati d’accesso di alcuni profili social, fra cui @63camilla di Twitter.

— lou of vengerberg 🌙 (@plenilounio) January 2, 2020

Praticamente ha fatto una storia in cui riprendeva Leone, solo che si vedeva un tablet in cui c’erano riportati username e password di account tipo @ 63camilla qui su Twitter che loro usavano per auto difendersi o attaccare chi li criticava lol pic.twitter.com/XgBLAJBwPJ

— ℒ. (@dreaminhogvarts) January 2, 2020