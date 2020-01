Fedez, la Ferragni e i profili fake: la mamma del rapper parla e ammette tutto

Giovedì scorso a causa di una storia Instagram in cui Leone Ferragni Lucia ha mostrato involontariamente un iPad con dei dati personali, Chiara e Fedez sono stati accusati di avere dei profili fake con i quali si difendono e insultano i loro hater.

La regina delle influencer dopo poche ore ha spiegato come stavano le cose. I profili fake in realtà appartenevano alla mamma del rapper.

“Ragazzi, oggi ho pubblicato per sbaglio Leo che giocava con l’ipad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account Facebook, Apple, Instagram e Twitter. Le password sono state tutte cambiate ma naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core”.

Sui social è scoppiata una bomba, i Ferragnez sono finiti in tendenza su Twitter e migliaia di utenti li hanno accusati di aver mentito su questa storia. Adesso però è arrivato anche il commento di Tatiana, la mamma manager di Federico. La donna ha pubblicato sul suo profilo Instagram la storia in cui sua nuora spiega la vicenda ed ha anche confermato che gli account erano proprio i suoi.

“Era semplice capire che erano i nostri account fake bastava guardare anche gli altri ma è più semplice cercare del marcio”.

A questo punto chissà se tra questi profili fake non ci sia anche qualche Coppi o Caltagirone…

Il post della mamma di Fedez.

Leone che chiede di nuovo a nonna Tatiana di giocare con il tablet: #ferragnez pic.twitter.com/dnPJhvloM7 — 𝗩𝗜𝗣𝗘𝗥𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 trαsh (@Viperissima_) January 2, 2020